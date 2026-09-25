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25.09.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Mittag

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 2,76 EUR.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 2,76 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'083 Punkten tendiert. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,79 EUR. Bei 2,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 89'988 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 164,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,71 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,95 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -16,21 Prozent verringert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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