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25.08.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE stabilisiert sich am Vormittag

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE stabilisiert sich am Vormittag

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Mit einem Wert von 3,28 EUR bewegte sich die EVOTEC SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

EVOTEC
3.08 CHF 0.26%
Kaufen Verkaufen

Die EVOTEC SE-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,28 EUR an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 32'119 Punkten notiert. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,30 EUR zu. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,28 EUR. Bei 3,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20'173 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,30 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 122,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2026 (3,18 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 3,05 Prozent sinken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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