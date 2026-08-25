EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Dienstagnachmittag zu

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 3,28 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'280 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,31 EUR. Mit einem Wert von 3,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 801'295 EVOTEC SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 55,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 3,11 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143.48 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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