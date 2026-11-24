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24.11.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagvormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 2,57 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 2,57 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'245 Punkten liegt. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 2,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62'019 EVOTEC SE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 6,73 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 162,28 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,41 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164.93 Mio. EUR – ein Plus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,430 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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