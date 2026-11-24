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24.11.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE kommt am Nachmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von EVOTEC SE zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 2,56 EUR.
Mit einem Kurs von 2,56 EUR zeigte sich die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 28'912 Punkten liegt. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,62 EUR zu. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,50 EUR nach. Bei 2,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 263'509 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 61,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 2,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2026). Mit einem Kursverlust von 6,02 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. EVOTEC SE liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 164.93 Mio. EUR im Vergleich zu 163.89 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,430 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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