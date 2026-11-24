Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 2,56 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'005 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 2,50 EUR. Bei 2,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 202'431 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2026 auf bis zu 6,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 163,30 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 2,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2026). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 6,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 05.11.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 164.93 Mio. EUR gegenüber 163.89 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,430 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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