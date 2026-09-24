EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 2,79 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'018 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,79 EUR. Bei 2,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 28'733 Aktien.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 161,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 22.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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