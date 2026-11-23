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23.11.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag freundlich
Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 2,53 EUR zu.
Um 16:28 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 2,53 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'275 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'015'454 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 6,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 62,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,41 EUR am 13.10.2026. Mit einem Kursverlust von 5,05 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 05.11.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 164.93 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,430 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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