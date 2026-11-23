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23.11.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 2,47 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,5 Prozent auf 2,47 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 28'998 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 2,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,53 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 549'954 Stück.
Am 14.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. 172,69 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,51 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 05.11.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,24 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164.93 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163.89 Mio. EUR in den Büchern standen.
2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,430 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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