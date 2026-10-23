EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag tiefer

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 2,81 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'036 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,81 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18'212 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 159,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 13.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Am 13.08.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171.24 Mio. EUR gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 0,320 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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