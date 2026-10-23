EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von EVOTEC SE

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 2,81 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'851 Punkten realisiert. Bei 2,76 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 2,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 398'319 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 159,42 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,41 EUR am 13.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,50 Prozent.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 0,320 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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