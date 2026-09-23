EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von EVOTEC SE

Um 16:28 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 2,80 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'310 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 2,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,79 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 485'706 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 160,53 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 2,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren verloren