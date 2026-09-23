EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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23.09.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag tiefer
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 2,80 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 2,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'411 Punkten steht. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,79 EUR. Bei 2,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 333'499 Stück gehandelt.
Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 160,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,73 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,36 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 143.48 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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