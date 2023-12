EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Freitagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der Xetra-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,5 Prozent auf 20,66 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 26'916 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,64 EUR. Bei 21,04 EUR ging der Anteilsschein in den Xetra-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43'109 EVOTEC SE-Aktien.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 28,36 Prozent wieder erreichen.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 196,28 EUR, während im Vorjahreszeitraum 172,20 EUR ausgewiesen worden waren.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

