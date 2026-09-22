EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 2,77 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'254 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,73 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 121'310 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 163,35 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,73 EUR am 22.09.2026. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 1,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -16,21 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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