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22.09.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 2,83 EUR.

EVOTEC
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 2,83 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'628 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 2,88 EUR. Bei 2,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 745'829 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 157,77 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,73 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143.48 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,297 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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