EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Mittag vor

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 2,86 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'724 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 2,88 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,74 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 374'152 Aktien.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 155,60 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2026 bei 2,73 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,27 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -16,21 Prozent zurück. Hier wurden 143.48 Mio. EUR gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,297 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren verloren