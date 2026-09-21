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21.09.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Vormittag an

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Vormittag an

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 3,00 EUR zu.

EVOTEC
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Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 09:28 Uhr 2,8 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'137 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60'433 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 143,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 7,68 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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