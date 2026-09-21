EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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21.09.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 2,90 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 2,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'257 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 385'711 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 60,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 4,55 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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