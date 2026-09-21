EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Mittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 2,94 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 2,94 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'186 Punkten tendiert. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,02 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 2,97 EUR. Bisher wurden heute 146'815 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.
Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 147,96 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 15.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,24 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren verloren
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
12:29
|EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Vormittag an (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)