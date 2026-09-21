EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Mittag zu

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 2,94 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'186 Punkten tendiert. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,02 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 2,97 EUR. Bisher wurden heute 146'815 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 147,96 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 15.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,24 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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