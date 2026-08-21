EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von EVOTEC SE

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 3,35 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'809 Punkten steht. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 21'878 Stück.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 117,91 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,18 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 5,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 143.48 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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