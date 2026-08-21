EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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21.08.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 3,35 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,35 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'987 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,32 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 3,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 57'085 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 117,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,18 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 5,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -16,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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