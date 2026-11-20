Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 2,66 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'145 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 2,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 66'660 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 153,39 Prozent zulegen. Am 13.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,41 Prozent.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. EVOTEC SE liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 164.93 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163.89 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,430 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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