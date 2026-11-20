|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büsst am Freitagvormittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 2,66 EUR abwärts.
Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 2,66 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'145 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 2,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 66'660 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 153,39 Prozent zulegen. Am 13.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,41 Prozent.
Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. EVOTEC SE liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 164.93 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163.89 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,430 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
EVOTEC- und Bristol Myers Squibb-Aktien im Blick: Weiterer Wirkstoffkandidat für Studie zugelassen
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren verloren
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr angefallen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Freitagnachmittag tief südwärts (finanzen.ch)
|
16:23
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag im Keller (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX mittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu EVOTEC SE
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.