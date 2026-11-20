Um 16:28 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 7,0 Prozent auf 2,54 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'018 Punkten liegt. Bei 2,53 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'280'693 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 6,73 EUR markierte der Titel am 14.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 165,17 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 2,41 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 5,20 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 05.11.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 164.93 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,430 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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