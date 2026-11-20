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20.11.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag im Keller
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 2,56 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,2 Prozent auf 2,56 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'070 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 2,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 899'868 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Am 14.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 162,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2026 Kursverluste bis auf 2,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. EVOTEC SE gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 164.93 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 163.89 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,430 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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