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20.10.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Dienstagvormittag

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Dienstagvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 2,65 EUR.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 2,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'289 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55'709 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 175,68 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,41 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,14 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,494 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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