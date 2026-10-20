EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 2,69 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'287 Punkten tendiert. Bei 2,69 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 2,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 491'652 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 170,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei 2,41 EUR fiel das Papier am 13.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,69 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 143.48 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,494 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie tiefer: Konzern holt erfahrene Wissenschaftlerin von Novo Nordisk

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren gekostet