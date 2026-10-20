Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’478 0.8%  SPI 20’399 0.6%  Dow 52’496 1.0%  DAX 25’304 -0.1%  Euro 0.9271 0.0%  EStoxx50 6’122 -0.4%  Gold 4’125 -0.4%  Bitcoin 68’353 0.9%  Dollar 0.8252 0.0%  Öl 109.0 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Lindt1057075Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS 2027
NVIDIA-Aktie: Wie Microsoft den Grundstein für den KI-Giganten legte
Ethereum droht ein wichtiger Käufer wegzubrechen – wie tief fällt der Kurs?
Netflix mit starkem Ergebnis - Aktie dennoch leichter
SpaceX-Aktie stark: Raumfahrtriese mit Ergebissprung
Suche...
ETF Sparplan

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag auf grünem Terrain

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 2,69 EUR nach oben.

EVOTEC
2.51 CHF 3.80%
Kaufen Verkaufen

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 2,69 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'287 Punkten tendiert. Bei 2,69 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 2,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 491'652 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 170,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei 2,41 EUR fiel das Papier am 13.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,69 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 143.48 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,494 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie tiefer: Konzern holt erfahrene Wissenschaftlerin von Novo Nordisk

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren gekostet

In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EVOTEC SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.10.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

20.10.26 Logo WHS Short-Falle im Nasdaq! Erst bricht der Markt ein, dann kommt die Trendwende!
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
20.10.26 KI braucht Sicherheit: Warum KI und Cyber Security zu den wichtigsten Technologietrends zählen
20.10.26 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
20.10.26 SMI schnauft durch
20.10.26 Marktüberblick: DHL und Fuchs im Fokus
20.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Konsolidierung zum Wochenstart
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’021.00 19.68 S3B2AU
Short 15’329.96 13.75 SPBYFU
Short 15’912.61 8.82 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’478.37 20.10.2026 17:30:05
Long 13’812.26 19.16 S05FBU
Long 13’499.54 13.56 SHB7NU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 2.46 2.16% EVOTEC SE

Meistgelesene Nachrichten

ABB-Aktie dennoch kräftig unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS 2027
Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
UBS Aktie News: UBS am Vormittag in Rot
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an
Netflix mit starkem Ergebnis - Aktie dennoch leichter

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.