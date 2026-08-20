EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der EVOTEC SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 3,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 31'880 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 3,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63'081 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 53,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,18 EUR am 14.07.2026. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 6,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 143.48 Mio. EUR, gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -16,21 Prozent präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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