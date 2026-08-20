EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 3,34 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'679 Punkten liegt. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,34 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,44 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 375'415 Aktien.

Am 27.10.2025 markierte das Papier bei 7,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 54,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 5,02 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -16,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,297 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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