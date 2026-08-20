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20.08.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 3,37 EUR.

EVOTEC
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Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 3,37 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'839 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 3,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,44 EUR. Bisher wurden heute 212'793 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 116,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 3,18 EUR. Abschläge von 5,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -16,21 Prozent verringert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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