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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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20.07.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag gefragt

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 3,60 EUR.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 3,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'638 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 3,67 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,41 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 807'762 EVOTEC SE-Aktien.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 117,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 13,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.05.2026 vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 156.64 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.98 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -21,67 Prozent verringert.

2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,059 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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