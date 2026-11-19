Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 2,78 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'084 Punkten notiert. Bei 2,79 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 147'304 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 142,09 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,41 EUR fiel das Papier am 13.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. EVOTEC SE veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 164.93 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,430 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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