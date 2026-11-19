Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 2,79 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'040 Punkten tendiert. Bei 2,83 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274'111 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 6,73 EUR. Mit einem Zuwachs von 141,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,41 EUR am 13.10.2026. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 15,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. EVOTEC SE veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 164.93 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 163.89 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,430 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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