EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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19.10.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Montagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 2,52 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 2,52 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'476 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,51 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 85'070 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 65,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2026 bei 2,41 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 4,52 Prozent Luft nach unten.
EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -16,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 171.24 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,494 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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