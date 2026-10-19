EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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19.10.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 2,61 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 2,61 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'355 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,61 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 2,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 437'597 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 180,12 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,41 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 8,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143.48 Mio. EUR – eine Minderung von -16,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 171.24 Mio. EUR eingefahren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,494 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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