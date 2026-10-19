EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag mit Einbussen

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 2,56 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'521 Punkten steht. Bei 2,50 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 224'362 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 185,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,41 EUR fiel das Papier am 13.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 5,94 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,494 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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