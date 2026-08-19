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19.08.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 3,30 EUR nach.

EVOTEC
3.08 CHF -1.88%
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Um 09:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 3,30 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'798 Punkten realisiert. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,28 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97'480 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 54,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,64 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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