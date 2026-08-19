EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 3,36 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'843 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,37 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,32 EUR. Zuletzt wechselten 404'135 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 117,52 Prozent. Bei einem Wert von 3,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 5,36 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 143.48 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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