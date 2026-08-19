EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,29 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'883 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 3,26 EUR. Bei 3,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 272'499 EVOTEC SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 121,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 3,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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