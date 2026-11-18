Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 2,84 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'018 Punkten steht. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,84 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 2,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 315'989 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 6,73 EUR erreichte der Titel am 14.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 136,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,41 EUR fiel das Papier am 13.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,34 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 05.11.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 164.93 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 163.89 Mio. EUR eingefahren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,430 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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