|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 2,84 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 2,84 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'018 Punkten steht. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,84 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 2,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 315'989 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Bei 6,73 EUR erreichte der Titel am 14.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 136,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,41 EUR fiel das Papier am 13.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,34 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 05.11.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 164.93 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 163.89 Mio. EUR eingefahren.
Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,430 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren verloren
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr angefallen
EVOTEC-Aktie steigt dennoch: Wirkstoffforscher dämpft und verschiebt Mittelfristziele leicht
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag höher (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Evotec and Bristol Myers Squibb Advance Strategic Protein Degradation Partnership with Second IND Acceptance (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Evotec und Bristol Myers Squibb erreichen zweite IND-Freigabe in strategischer Partnerschaft zur Protein-Degradation (EQS Group)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: SDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.11.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag stabil (finanzen.ch)
Analysen zu EVOTEC SE
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp höher -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.