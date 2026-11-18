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18.11.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag stabil
Die Aktie von EVOTEC SE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EVOTEC SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 2,75 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 2,75 EUR an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 30'109 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,78 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 2,74 EUR. Bei 2,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 138'426 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 6,73 EUR erreichte der Titel am 14.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 144,55 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,41 EUR fiel das Papier am 13.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 14,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 05.11.2026. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 164.93 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,430 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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