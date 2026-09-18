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18.09.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag gefragt

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag gefragt

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 2,95 EUR zu.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 2,95 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'454 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 2,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,91 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50'884 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 147,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 15.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 6,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -16,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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