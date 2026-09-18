EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,8 Prozent auf 2,99 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'233 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,10 EUR zu. Bei 2,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 803'301 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 143,98 Prozent. Am 15.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 7,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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