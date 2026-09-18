EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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18.09.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag mit Kursfeuerwerk
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,7 Prozent auf 3,08 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 6,7 Prozent auf 3,08 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'487 Punkten steht. Bei 3,08 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 512'448 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 137,32 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2026 (2,77 EUR). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 11,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -16,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 171.24 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 143.48 Mio. EUR.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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