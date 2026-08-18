EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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18.08.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 3,36 EUR.
Um 09:28 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 3,36 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'283 Punkten steht. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 255'028 EVOTEC SE-Aktien.
Bei einem Wert von 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 53,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,18 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 5,48 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umgesetzt.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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