EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag im Minusbereich

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 3,39 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'974 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 3,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 566'289 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 53,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,18 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,26 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -16,21 Prozent verringert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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