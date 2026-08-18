Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’324 0.2%  SPI 20’164 -0.1%  Dow 53’329 -0.2%  DAX 26’132 -0.8%  Euro 0.9409 0.2%  EStoxx50 6’470 -0.9%  Gold 4’363 -1.2%  Bitcoin 52’590 0.7%  Dollar 0.8125 0.2%  Öl 91.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422Rheinmetall345850Partners Group2460882On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz starkem Quartal: Klarna-Aktie stürzt nach schwacher Umsatzprognose zweistellig ab
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Aktienrückkauf bei Novo Nordisk: Nächste Etappe erreicht - Kursreaktion im Blick
Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck
Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen?
Suche...

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag im Minusbereich

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3,39 EUR abwärts.

EVOTEC
3.14 CHF -2.18%
Kaufen Verkaufen

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 3,39 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'974 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 3,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 566'289 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 53,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,18 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,26 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -16,21 Prozent verringert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 5 Jahren gekostet

So schätzen die Analysten die EVOTEC SE-Aktie im Juli 2026 ein

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EVOTEC SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten