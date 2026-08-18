Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’254 -0.3%  SPI 20’100 -0.4%  Dow 53’460 -0.5%  DAX 26’250 -0.3%  Euro 0.9402 0.1%  EStoxx50 6’495 -0.5%  Gold 4’395 -0.5%  Bitcoin 52’065 -0.3%  Dollar 0.8124 0.2%  Öl 91.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Ausblick: Wolfspeed gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gegenwind für KI-Riesen: Hedgefonds setzen auf Korrektur bei Aktien von Super Micro Computer & Co.
Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS
Suche...

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag im Minusbereich

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 3,37 EUR ab.

EVOTEC
3.15 CHF -1.68%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 3,37 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'156 Punkten realisiert. Bei 3,35 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 380'653 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. 116,36 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,18 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Mit Abgaben von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 13.08.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,297 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 5 Jahren gekostet

So schätzen die Analysten die EVOTEC SE-Aktie im Juli 2026 ein

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EVOTEC SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten