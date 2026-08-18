EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag im Minusbereich

Um 12:28 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 3,37 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'156 Punkten realisiert. Bei 3,35 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 380'653 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. 116,36 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,18 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Mit Abgaben von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 13.08.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,297 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 5 Jahren gekostet

So schätzen die Analysten die EVOTEC SE-Aktie im Juli 2026 ein