Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 2,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'275 Punkten notiert. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,89 EUR. Bisher wurden heute 37'353 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2026 auf bis zu 6,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 132,07 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,41 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 20,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 05.11.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 164.93 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163.89 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,430 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr angefallen

EVOTEC-Aktie steigt dennoch: Wirkstoffforscher dämpft und verschiebt Mittelfristziele leicht

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren