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17.11.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag tiefrot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,2 Prozent auf 2,72 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 7,2 Prozent auf 2,72 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'240 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,89 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 850'235 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 14.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 147,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 13.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 05.11.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164.93 Mio. EUR – ein Plus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,430 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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