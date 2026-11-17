Um 12:28 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 2,81 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'284 Punkten notiert. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 2,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 410'997 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 6,73 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 139,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 13.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 14,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 164.93 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent gesteigert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,430 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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